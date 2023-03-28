В Калужской области потеплеет до +11
Во вторник, 28 марта, в Калужской области ожидается теплая погода.
Днем воздух прогреется до +11.
Будет пасмурно, местами возможны дожди.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – 70%.
По народным приметам, если успели прилететь журавли, будет тепло.
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