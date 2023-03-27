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В Калуге затопило новый пляж на набережной Оки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.03.2023 17:11 2 1570
В Калуге затопило новый пляж на набережной Оки

Как мы уже рассказывали, за последние сутки уровень воды в Оке на территории Калуги повысился на полтора метра. Вода продолжает прибывать. 

Затопленным оказался пляж на новой набережной Оки, куда прошлым летом грузовиками завозили песок для организации волейбольной площадки.

Вода дошла до нижнего променада, но пока не перелилась на него.

Городские чиновники при этом заявляют, что подобная ситуация – это норма, так как набережные во время паводка затапливает во многих городах России.

Набережная Оки в Калуге 27 марта.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.03.2023 17:11 2 1570
Тэги: погода паводок
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