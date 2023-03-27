В Калуге уровень воды в Оке за сутки вырос на полтора метра

За последние сутки Ока на территории Калуги поднялась на полтора метра. Такие данные днем в понедельник, 27 марта, опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Сейчас вода находится на отметке 558 сантиметров от нуля гидропоста. Опасным считается значение в 1350 сантиметров.

В Угре уровень воды вырос на 137 сантиметров. До опасных показателей осталось еще 162.

Протва в Спас-Загорье поднялась на 113 сантиметров. До опасных значений остается всего 83 сантиметра.

Уровень воды в Жиздре на территории Козельска вырос на 50 сантиметров. До опасных показателей – 142 сантиметра.

Ранее власти сообщали, что пик паводка ожидается 29 марта.

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