В Калужской области река Жиздра затопила приусадебные участки

В понедельник, 27 марта, в Козельске река Жиздра затопила часть приусадебных участков, расположенных близко к берегу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

- Потенциально опасные объекты и социально значимые объекты в зону подтопления не попадают, - заявили спасатели.

Эвакуация жителей Козельска пока не планируется.

За прошедшие выходные уровень воды в Жиздре вырос на 125 сантиметров.

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