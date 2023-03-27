В Калуге пик паводка ожидается 29 марта

Пик весеннего паводка в Калуге ожидается в среду, 29 марта. Об этом в понедельник на планерке в городской управе рассказала заведующая отделом по организации защиты населения Наталия Егорова.

- После 29-го пойдут реки на спад, - отметила она. - Но погода непредсказуемая.

На данный момент на территории Калуги в водной блокаде оказалась деревня Груздово. Там дорогу подтопила вышедшая из берегов река Яченка.

На отрезанной от большой земли территории живут шесть семей. На прошлой неделе там застряла машина МЧС.

Власти просят жителей Груздово не пытаться пройти по затопленному мосту, так как это опасно.

Также в микрорайоне Терепец подтопило восемь домов на улице Терепецкий проезд.

В СНТ Конструктор затопило газораспределительную станцию. Без газа и отопления временно остались 60 домов.

В Шопино на улице Молодежной подтопило два многоквартирных дома.

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