Калуга Обнинск
Главная Новости Погода
Клиника года История Калуги Паводок Статьи

В Калуге пик паводка ожидается 29 марта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.03.2023 12:46 0 1404
В Калуге пик паводка ожидается 29 марта

Пик весеннего паводка в Калуге ожидается в среду, 29 марта. Об этом в понедельник на планерке в городской управе рассказала заведующая отделом по организации защиты населения Наталия Егорова.

- После 29-го пойдут реки на спад, - отметила она. - Но погода непредсказуемая.

На данный момент на территории Калуги в водной блокаде оказалась деревня Груздово. Там дорогу подтопила вышедшая из берегов река Яченка.

На отрезанной от большой земли территории живут шесть семей. На прошлой неделе там застряла машина МЧС.

Власти просят жителей Груздово не пытаться пройти по затопленному мосту, так как это опасно.

Также в микрорайоне Терепец подтопило восемь домов на улице Терепецкий проезд.

В СНТ Конструктор затопило газораспределительную станцию. Без газа и отопления временно остались 60 домов.

В Шопино на улице Молодежной подтопило два многоквартирных дома.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.03.2023 12:46 0 1404
Тэги: погода паводок
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 523
Новости партнеров
Поиск дешевых авиабилетов от сервиса «Эйрлайнс Аэро»
Что учитывать при выборе металлопроката
«Честный знак» объявил о 40-часовом марафоне с призовым фондом 900 тыс. рублей

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru