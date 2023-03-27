В Калужской области затопило еще два населенных пункта

Вечером в воскресенье, 26 марта, о ситуации с паводком в Дзержинском районе сообщил глава местной администрации Егор Вирков.

В поселке Полотняный Завод вода дошла до нескольких улиц.

А в деревне Староскаковское вышедшая из берегов Угра затопила единственную дорогу в населенный пункт. Организована лодочная переправа.

Полотняный Завод.

Староскаковское.

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