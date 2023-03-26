В Калужской области Угра за сутки поднялась почти на три метра

За последние сутки в крупных реках Калужской области резко вырос уровень воды. Новые данные днем в воскресенье, 26 марта, опубликовало региональное ГУ МЧС.

Угра в поселке Товарково Дзержинского района поднялась на 273 сантиметра. Но до опасных значений остается еще три метра.

Уровень воды в Протве в черте села Спас-Загорье вырос на 237 сантиметров. До опасных значений осталось меньше двух метров.

Ока в Калуге поднялась за сутки на 103 сантиметра. До опасных значений – 9,5 метра.

Жиздра в Козельске поднялась на 52 сантиметра. До опасных значений, как и в Протве, осталось меньше двух метров.

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