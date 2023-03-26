Зима вернется в Калугу в конце марта
На следующей неделе в Калужской области ожидается похолодание.
В четверг и пятницу, 30-31 марта, ночью ожидаются небольшие морозы, днем – около нуля.
По прогнозам синоптиков, март закончится снегом, переходящим в дождь.
Новое потепление начнется только 1 апреля.
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