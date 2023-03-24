Угра за сутки поднялась почти на метр

За последние сутки уровень воды в Угре на территории поселка Товарково Дзержинского района повысился на 96 сантиметров. Но до опасных значений еще больше шести метров. Такие данные в пятницу, 24 марта, опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Протва в Спас-Загорье поднялась на 71 сантиметр, Жиздра в Козельске – на 48 сантиметров, Ока в Калуге – на 5 сантиметров.

Ближе всего к опасным значениям на данный момент подобралась Жиздра. Но и там до критичных отметок еще больше трех метров.

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