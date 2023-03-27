Резкое похолодание ожидается в Калужской области на этой неделе
В понедельник, 27 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Местами возможен дождь.
Днем будет около +6.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность – около 90%.
Во вторник синоптики прогнозируют +10 градусов, а вот со среды могут вернуться небольшие морозы – днем около -2.
По народным приметам, весенний гром сулит урожайное и плодородное лето.
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