Резкое похолодание ожидается в Калужской области на этой неделе

В понедельник, 27 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Местами возможен дождь.

Днем будет около +6.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность – около 90%.

Во вторник синоптики прогнозируют +10 градусов, а вот со среды могут вернуться небольшие морозы – днем около -2.

По народным приметам, весенний гром сулит урожайное и плодородное лето.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.