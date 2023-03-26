Дожди вновь ожидаются в Калужской области

В воскресенье, 26 марта, в Калужской области опять прогнозируют дожди.

Дневная температура воздуха снизится до +7.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность – около 85%.

По народным приметам, в этот день от зимней спячки начинают просыпаться медведи, поэтому сильных морозов больше не будет.

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