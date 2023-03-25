Сильные дожди прогнозируют в Калужской области

В субботу, 25 марта, в Калужской области будет дождливо.

Осадки возможны в течение всего дня.

Температура воздуха составит около +9 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность – выше 90%.

По народным приметам, к этому дню наступает настоящая весна и полностью тает снег.

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