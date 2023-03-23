В Калуге третий день подряд падает уровень воды в Оке

Третий день подряд МЧС фиксирует снижение уровня воды в Оке. За последние сутки падение в черте Калуги составило 33 сантиметра, сообщили спасатели.

На Угре изменений не было.

Жиздра в Козельске поднялась на 13 сантиметров, Протва в Спас-Загорье – на 10 сантиметров.

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