В Калуге третий день подряд падает уровень воды в Оке
Третий день подряд МЧС фиксирует снижение уровня воды в Оке. За последние сутки падение в черте Калуги составило 33 сантиметра, сообщили спасатели.
На Угре изменений не было.
Жиздра в Козельске поднялась на 13 сантиметров, Протва в Спас-Загорье – на 10 сантиметров.
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