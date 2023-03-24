В Калужской области потеплеет до +10

В пятницу, 24 марта, в Калужской области впервые в нынешнем году температура воздуха повысится до +10 градусов.

При этом по всему региону возможны дожди.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

По народным приметам, если 24 марта наступило потепление, то лето будет жарким и солнечным.

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