В Калужской области потеплеет до +10
В пятницу, 24 марта, в Калужской области впервые в нынешнем году температура воздуха повысится до +10 градусов.
При этом по всему региону возможны дожди.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 80%.
По народным приметам, если 24 марта наступило потепление, то лето будет жарким и солнечным.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!