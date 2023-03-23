В Калужской области потеплеет

В четверг, 23 марта, в Калужской области продолжится потепление.

Температура воздуха днем повысится до +9 градусов.

Будет пасмурно, но без осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – около 70%.

По народным приметам, если к этому времени уже прилетели журавли, то весна будет теплая и солнечная.

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