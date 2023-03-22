В Калуге уровень воды в Оке опять снизился

За последние сутки в Калуге уровень воды в Оке снизился на 13 сантиметров до отметки 276 сантиметров от уровня гидропоста. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Днем ранее также наблюдалось снижение. Хотя до этого вода быстро поднималась.

Река Жиздра в Козельске поднялась за сутки на 14 сантиметров, Угра в Товарково – на 6 сантиметров, Протва в Спас-Загорье – на 4 сантиметра.

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