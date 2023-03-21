В Калуге снизился уровень воды в Оке

За последние сутки уровень воды в Оке на территории Калуги упал на семь сантиметров. Такие данные днем во вторник, 21 марта, опубликовало региональное ГУ МЧС.

На данный момент вода находится на отметке 289 сантиметров от нуля гидропоста. До опасных значений – еще больше 10 метров.

А вот в других крупных реках Калужской области воды стало больше.

В Угре уровень повысился за сутки на 31 сантиметр, в Протве – на 17, в Жиздре – на 14.

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