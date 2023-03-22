В Калужской области прогнозируют теплую погоду

В среду, 22 марта, в Калужской области сохранится плюсовая температура.

Температура воздуха днем повысится до +4. А с четверга ожидается до +8.

Будет облачно, но не осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с. Влажность воздуха – 90%.

По народным приметам, если в этот день тепло, то 40 дней будет держаться хорошая погода.

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