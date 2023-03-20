В Калуге Ока за сутки поднялась на 7 сантиметров

За последние сутки уровень воды в Оке на территории Калуги повысился на 7 сантиметров – до 296 сантиметров. Такие данные в понедельник, 20 марта, опубликовало региональное ГУ МЧС.

До опасных значений остается еще более 10 метров.

Как рассказали на планерке в городской управе, нынешней весной ожидается подъем Оки примерно на 5 метров.

Уровень воды в Протве за сутки повысился на 40 сантиметров, в Угре – на 3, в Жиздре – на 5.

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