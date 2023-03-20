В Калуге Ока за сутки поднялась на 7 сантиметров
За последние сутки уровень воды в Оке на территории Калуги повысился на 7 сантиметров – до 296 сантиметров. Такие данные в понедельник, 20 марта, опубликовало региональное ГУ МЧС.
До опасных значений остается еще более 10 метров.
Как рассказали на планерке в городской управе, нынешней весной ожидается подъем Оки примерно на 5 метров.
Уровень воды в Протве за сутки повысился на 40 сантиметров, в Угре – на 3, в Жиздре – на 5.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!