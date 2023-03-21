В Калужской области потеплеет до +6
Во вторник, 21 марта, в Калужской области ожидается потепление.
Днем будет до +6 градусов. Облачно с прояснениями.
Существенных осадков не прогнозируется.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – 80%.
По народным приметам, именно в этот день приходит настоящая весна, хотя заморозки еще дадут о себе знать.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!