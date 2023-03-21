В Калужской области потеплеет до +6

Во вторник, 21 марта, в Калужской области ожидается потепление.

Днем будет до +6 градусов. Облачно с прояснениями.

Существенных осадков не прогнозируется.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – 80%.

По народным приметам, именно в этот день приходит настоящая весна, хотя заморозки еще дадут о себе знать.

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