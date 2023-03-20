В Калужской области потеплеет
В понедельник, 19 марта, в Калужской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.
Температура воздуха поднимется до +5 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 82%.
По народным приметам, в этот день нельзя грустить. Ведь от того, как пройдет 20 марта, будет зависеть, что принесут последующие 30 дней.
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