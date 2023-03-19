В Калужской области воскресенье обещает быть солнечным и без осадков

В воскресенье, 18 марта, в Калужской области будет переменная облачность.

Температура воздуха опустится до -1 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 1 м/с. Влажность воздуха – около 82%.

По народным приметам, в этот день прилетает белый аист. Увидеть этих птиц сегодня — к удаче в текущем году.

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