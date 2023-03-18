В Калуге похолодает на выходных
В субботу, 18 марта, в Калужской области ожидается солнечная погода без осадков.
Температура воздуха утром составит около -5 градусов, днем – до +1.
В ночь на воскресенье местами до -8.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 70%.
К концу следующей недели в Калуге потеплеет до +8.
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