В Калуге похолодает на выходных

В субботу, 18 марта, в Калужской области ожидается солнечная погода без осадков.

Температура воздуха утром составит около -5 градусов, днем – до +1.

В ночь на воскресенье местами до -8.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 70%.

К концу следующей недели в Калуге потеплеет до +8.

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