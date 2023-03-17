В Калужскую область вернется ясная погода

Утром в пятницу, 17 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

А вот днем должно выглянуть солнце. Ясная погода прогнозируется и вечером.

Температура воздуха утром и днем составит около нуля, вечером похолодает до -3.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.

По народным приметам, если 17 марта грачи уже прилетели, то снег окончательно растает к началу апреля.

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