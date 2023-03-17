В Калужскую область вернется ясная погода
Утром в пятницу, 17 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
А вот днем должно выглянуть солнце. Ясная погода прогнозируется и вечером.
Температура воздуха утром и днем составит около нуля, вечером похолодает до -3.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.
По народным приметам, если 17 марта грачи уже прилетели, то снег окончательно растает к началу апреля.
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