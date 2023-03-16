В Калуге начала подниматься вода в Оке

За последние сутки уровень воды в Оке повысился на 61 сантиметр – до 172 сантиметров от нуля гидропоста. Такие данные в четверг, 16 марта, опубликовало региональное ГУ МЧС.

До опасных значение воде нужно подняться еще почти на 12 метров.

Уровень воды в Жиздре за сутки вырос на 17 сантиметров, в Угре и Протве – на 20 сантиметров.

Ледоход в Калужской области ожидается в период с 21 по 27 марта.

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