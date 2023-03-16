Пасмурная погода ожидается в Калужской области
В четверг, 16 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха будет находиться в районе +2 градусов.
К вечеру может похолодать до -1. Местами возможен мокрый снег с дождем.
По народным приметам, если к 16 марту прилетели скворцы, люди готовились к хорошему урожаю зерновых.
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