Пасмурная погода ожидается в Калужской области

В четверг, 16 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха будет находиться в районе +2 градусов.

К вечеру может похолодать до -1. Местами возможен мокрый снег с дождем.

По народным приметам, если к 16 марту прилетели скворцы, люди готовились к хорошему урожаю зерновых.

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