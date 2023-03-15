В Калуге айсберг в Оке начал таять
Образовавшееся в Калуге недалеко от Гагаринского моста скопление льда, которое в соцсетях называют айсбергом, начало таять.
Фото вечером 14 марта опубликовал известный орнитолог Юрий Галченков.
Айсберг появился из-за резких изменений уровня воды в Оке и температуры воздуха минувшей зимой.
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