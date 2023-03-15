МЧС объявило о предпаводковой ситуации в Калужской области

ГУ МЧС по Калужской области во вторник, 14 марта, сообщило, что в регионе наблюдается предпаводковая ситуация.

На крупных реках промоины.

Лед на Яченском водохранилище в Калуге растаял с 50 до 30 сантиметров.

В ближайшее время МЧС прогнозирует потепление до +8.

Ранее спасатели сообщали, что из-за сброса воды на Орловской ГРЭС уровень воды в Оке резко повысится на 60-90 сантиметров.

- На всем протяжении Оки на территории области будет наблюдаться разрушение ледового покрова, отрыв льда от берега, появление трещин, плавучего мусора, - рассказал начальник отдела статистики, мониторинга и прогнозирования главного управления МЧС России по Калужской области Андрей Изотов. - Создается опасность для тех, кто занимается зимней рыбалкой, просто гуляет у реки.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.