В Калужской области прогнозируют облачную погоду

В среду, 15 марта, в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Температура воздуха будет находиться в районе +3 градусов.

Существенных осадков не ожидается, но из-за оттепели будет мокро на тротуарах и во дворах.

По народным приметам, солнце в полдень является хорошей приметой, будет урожай хлеба.

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