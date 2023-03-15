В Калужской области прогнозируют облачную погоду
В среду, 15 марта, в Калужской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Температура воздуха будет находиться в районе +3 градусов.
Существенных осадков не ожидается, но из-за оттепели будет мокро на тротуарах и во дворах.
По народным приметам, солнце в полдень является хорошей приметой, будет урожай хлеба.
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