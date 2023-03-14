В Калуге тротуары покрылись льдом и лужами

Во вторник, 14 марта, в Калуге началось потепление. Температура воздуха поднялась до +3, и снег со льдом начали таять.

Из-за этого тротуары во многих местах превратились в катки с дополнительными препятствиями в виде луж.

Городские власти накануне признали наличие проблемы, однако пояснили, что в один момент весь город убрать нельзя.

Не лучше ситуация и во дворах. За их уборку отвечают управляющие компании, однако, как сообщают наши читатели, дворников возле некоторых домов не видели всю зиму.

Госжилинспекция Калужской области принимает жалобы на состояние дворов по телефонам 8-800-450-01-01 или 2-77777.

Тротуары в Калуге 14 марта.

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