В Калужской области уровень воды в реках повысится из-за сброса на Орловской ГРЭС
На территории Орловской области производится повышенный сброс воды в Оку с Орловской ГРЭС. Об этом во вторник, 14 марта, предупредили в ГУ МЧС по калужской области.
- Прогнозируется подъем уровня воды в реке Оке и устьевых частях ее притоков на территории Калужской области, что вызовет разрушение ледового поля, отрыв льда от берега, образование плавучего льда и мусора, - предупредили спасатели.
Калужских рыбаков просят не выходить на лед на Оке и нижних частях Жиздры, Угры и Протвы.
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