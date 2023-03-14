В Калужской области уровень воды в реках повысится из-за сброса на Орловской ГРЭС

На территории Орловской области производится повышенный сброс воды в Оку с Орловской ГРЭС. Об этом во вторник, 14 марта, предупредили в ГУ МЧС по калужской области.

- Прогнозируется подъем уровня воды в реке Оке и устьевых частях ее притоков на территории Калужской области, что вызовет разрушение ледового поля, отрыв льда от берега, образование плавучего льда и мусора, - предупредили спасатели.

Калужских рыбаков просят не выходить на лед на Оке и нижних частях Жиздры, Угры и Протвы.

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