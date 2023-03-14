Сильный ветер и гололедица ожидаются в Калужской области

Во вторник, 14 марта, в Калужской области ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 13-18 м/с, сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На дорогах прогнозируют гололедицу.

Такая погода сохранится как минимум до 9 утра 15 марта.

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