Сильный ветер и гололедица ожидаются в Калужской области
Во вторник, 14 марта, в Калужской области ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 13-18 м/с, сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На дорогах прогнозируют гололедицу.
Такая погода сохранится как минимум до 9 утра 15 марта.
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