В Калуге за март уже выпало больше месячной нормы осадков

За первые 12 дней марта в Калуге выпало 58 миллиметров осадков при месячной норме в 47 мм. Об этом в понедельник на планерке в горуправе сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.

За минувшие выходные, 11-12 марта, выпала половина месячной нормы.

Напомним, в воскресенье сильный дождь резко сменился заморозками и метелью.

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