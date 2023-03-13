В Калуге за март уже выпало больше месячной нормы осадков
За первые 12 дней марта в Калуге выпало 58 миллиметров осадков при месячной норме в 47 мм. Об этом в понедельник на планерке в горуправе сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.
За минувшие выходные, 11-12 марта, выпала половина месячной нормы.
Напомним, в воскресенье сильный дождь резко сменился заморозками и метелью.
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