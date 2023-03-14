Резкое потепление идет в Калугу
Во вторник, 14 марта, в Калужской области ожидается резкое потепление
Температура воздуха утром составит около нуля градусов, днем и вечером – в районе +3.
Существенных осадков не прогнозируют. Порывы ветра – до 18 м/с. Влажность воздуха составит около 75%.
По народным приметам, пасмурная погода в этот день означает сырое лето.
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