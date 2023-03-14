Резкое потепление идет в Калугу

Во вторник, 14 марта, в Калужской области ожидается резкое потепление

Температура воздуха утром составит около нуля градусов, днем и вечером – в районе +3.

Существенных осадков не прогнозируют. Порывы ветра – до 18 м/с. Влажность воздуха составит около 75%.

По народным приметам, пасмурная погода в этот день означает сырое лето.

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