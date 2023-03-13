МЧС предупредило о ненастье в Калужской области

Во вторник, 14 марта, в Калужской области ожидается ухудшение погоды.

Потеплеет до +3 градусов, но при этом усилится ветер. Порывы будут достигать 18 м/с.

Возможны снег и дождь.

На дорогах ожидается гололедица.

Спасатели призывают водителей снизить скорость.

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