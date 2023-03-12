В Калужской области в воскресенье ожидается дождь и гололедица
В воскресенье, 12 марта, в Калужской области будет облачно с прояснениями, местами дождь, на дорогах гололедица.
Температура воздуха опустится до -2 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с. Влажность воздуха – около 95%.
По народным приметам, если в этот день Южный ветер и капель, то лето будет тёплым.
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