В Калужской области в воскресенье ожидается дождь и гололедица

В воскресенье, 12 марта, в Калужской области будет облачно с прояснениями, местами дождь, на дорогах гололедица.

Температура воздуха опустится до -2 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с. Влажность воздуха – около 95%.

По народным приметам, если в этот день Южный ветер и капель, то лето будет тёплым.

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