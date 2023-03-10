МЧС опубликовало предупреждение для водителей Калужской области

Ночью и утром в субботу, 11 марта, в Калужской области ожидается сильный снег. На дорогах вероятна гололедица, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.

МЧС призвало водителей двигаться только по большим дорогам и шоссе.

Автомобилистов просят снизить скорость и быть особенно внимательными в местах, где на дорогах возможно появление пешеходов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.