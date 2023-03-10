МЧС опубликовало предупреждение для водителей Калужской области
Ночью и утром в субботу, 11 марта, в Калужской области ожидается сильный снег. На дорогах вероятна гололедица, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.
МЧС призвало водителей двигаться только по большим дорогам и шоссе.
Автомобилистов просят снизить скорость и быть особенно внимательными в местах, где на дорогах возможно появление пешеходов.
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