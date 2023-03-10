Жителей Калужской области предупредили о ненастье на выходных

В субботу и воскресенье, 11-12 марта, в Калужской области и других регионах Центрального федерального округа ожидается ненастная погода. Об этом предупредили в «Единой-дежурно-диспетчерской службе».

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с.

Температура воздуха повысится до +5 градусов. Ожидаются снег, переходящий в дождь.

На дорогах – гололедица.

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