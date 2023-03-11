В Калуге потеплеет на выходных
В субботу, 11 марта, в Калужской области ожидается небольшое потепление.
Температура воздуха днем поднимется до нуля, вечером – до +3.
Возможны снег и дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с. Влажность воздуха – около 90%.
По народным приметам, снежный день предвещает холодное и сырое лето.
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