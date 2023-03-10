Снег и мороз прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 10 марта, в Калужской области ожидается морозная погода. В течение дня возможен снег.

Температура воздуха будет находиться в районе -6 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 85%.

По народным приметам, если идет дождь или снег, то и лето будет холодным и дождливым.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.