Снег и мороз прогнозируют в Калужской области
В пятницу, 10 марта, в Калужской области ожидается морозная погода. В течение дня возможен снег.
Температура воздуха будет находиться в районе -6 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 85%.
По народным приметам, если идет дождь или снег, то и лето будет холодным и дождливым.
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