Снегопад в Калуге усилится

Сильный снегопад обрушился на Калугу в четверг, 9 марта.

По данным гидрометцентра, к 17:00-18:00 снег может усилиться. Этот период придется на вечерний час пик, автомобилистам грозят длинные пробки.

МЧС ранее предупредило о гололедице по всей Калужской области.

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