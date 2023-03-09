Трехдневную норму осадков прогнозируют в Калуге

В четверг, 9 марта, Калугу вновь засыпает снегом.

По прогнозу синоптиков, осадки не прекратятся до вечера. В городе может выпасть примерно трехдневная норма осадков.

Температура воздуха будет находится в районе -2 градусов, в пятницу – до -6.

А вот на выходных в Калуге ожидается потепление и сильный дождь.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.