Трехдневную норму осадков прогнозируют в Калуге
В четверг, 9 марта, Калугу вновь засыпает снегом.
По прогнозу синоптиков, осадки не прекратятся до вечера. В городе может выпасть примерно трехдневная норма осадков.
Температура воздуха будет находится в районе -2 градусов, в пятницу – до -6.
А вот на выходных в Калуге ожидается потепление и сильный дождь.
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