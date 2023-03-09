Власти Калуги предупредили о новом снегопаде

В четверг, 9 марта, Калугу вновь может засыпать снегом, как это было два дня назад. Предупреждение утром опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.

- Сегодня вновь ожидаем снегопад, - заявил городской голова. - Городские службы заряжены на круглосуточное дежурство. Уборка города будет идти без перерывов.

Руководителей торговых центров, магазинов и управляющих компаний Денисов попросил обеспечить безопасный подход к своим помещениям и домам калужан. А водителей – быть аккуратнее на дорогах и, по возможности, заранее выезжать из дома.

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