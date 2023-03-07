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Сильный снегопад парализовал движение в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.03.2023 18:29 0 1682
Сильный снегопад парализовал движение в Калуге

Вечером во вторник, 7 марта, в Калуге из-за сильного снегопада затруднено движение по всему городу.

В разных частях города произошли мелкие аварии. Машины столкнулись на Гагарина, Кирова, Суворова, Телевизионной, Глаголева, Путейской, Московской, Степана Разина, Болдина и других.

Взлетели и цены на такси. За поездку из центра в Кошелев просят минимум 499 рублей.

Городские власти сообщили, что уборка будет вестись круглосуточно. Автомобилистов попросили убрать припаркованные машины, чтобы не мешать технике. Однако список дорог для уборки предстоящей ночью пока не опубликован.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.03.2023 18:29 0 1682
Тэги: погода авто дороги снег
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