Новые снегопады ожидаются в Калужской области

В четверг, 9 марта, в Калужской области ожидается снег.

Температура воздуха составит около -3 градусов

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

По народным приметам, если идет снег – это к холодной Пасхе и снегу в апреле.

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