Новые снегопады ожидаются в Калужской области
В четверг, 9 марта, в Калужской области ожидается снег.
Температура воздуха составит около -3 градусов
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 90%.
По народным приметам, если идет снег – это к холодной Пасхе и снегу в апреле.
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