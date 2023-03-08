Снег и дождь прогнозируют в Калужской области

В среду, 8 марта, в Калужской области ожидается мокрая погода.

Температура воздуха днем повысится до нуля.

В течение всех суток возможен снег, переходящий в дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – 90%.

По народным приметам, если много перелетных птиц прилетело, будет хорошее лето и богатый урожай.

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