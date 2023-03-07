В Калуге назвали дома, которым грозит подтопление во время весеннего паводка

В понедельник, 6 марта, на планерке в городской управе Калуги обсуждали предстоящий весенний паводок.

Власти не ожидают критических происшествий, так как уровень воды в Оке в последние 20 лет не достигал опасных значений.

Но если такое случится, то в зоне затопления могут оказаться объекты водоканала, дома №74 к.1 и к2 на улице Салтыкова-Щедрина, улица Можайская, дома №18-26 на улице Подвойского и дома № 4 и №7 в Ромодановских двориках.

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