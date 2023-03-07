Снег прогнозируют в Калужской области

Во вторник, 7 марта, в Калужской области сохранится морозная погода.

В течение дня возможен снег.

Температура воздуха будет находиться в районе -4 градусов.

Порывы ветра – до 4 м/с.

По народным приметам, если разыгралась вьюга – весна придет еще не скоро.

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