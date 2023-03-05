Снег с дождем ожидаются в Калужской области

В воскресенье, 5 марта, в Калужской области прогнозируют осадки.

Ожидается снег, переходящий местами в дождь.

Температура воздуха будет находиться в районе -1 градуса.

Порывы ветра – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

По народным приметам, если 5 марта идет снег с дождем, то будет оттепель и половодье.

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