Мокрые выходные ожидаются в Калужской области

В субботу, 4 марта, в Калужской области ожидается мокрая погода.

В течение всех суток возможны снег с дождем.

Температура воздуха будет находиться в районе -2 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – 93%.

По народным приметам, потепление также можно ждать, если в небе много чаек.

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