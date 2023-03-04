Мокрые выходные ожидаются в Калужской области
В субботу, 4 марта, в Калужской области ожидается мокрая погода.
В течение всех суток возможны снег с дождем.
Температура воздуха будет находиться в районе -2 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – 93%.
По народным приметам, потепление также можно ждать, если в небе много чаек.
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